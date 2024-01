Manchester United avanza en FA Cup tras vencer al Wigan

Inglaterra.- Manchester United evitó convertirse en la más reciente víctima de alto perfil en la tercera ronda de la Copa FA al superar sin problemas por 2-0 al Wigan.

Los internacionales portugueses Diogo Dalot y Bruno Fernandes, con un penal, anotaron los tantos del United en el Estadio DW para establecer un duelo en los dieciseisavos de final ante el Newport o Eastleigh, equipos que están dos ligas abajo.

El United, que disputó la final de la Copa FA la temporada anterior y que perdió ante el Manchester City, había perdido cuatro de sus anteriores seis duelos en todas las competencias y que incrementó la presión sobre el técnico Erik ten Hag tuvo una actuación dominante ante un equipo que disputó la Liga Premier por última ocasión en el 2013. Esa fue también la última vez que el Wigan ganó la Copa FA al superar al City por el título, una de las mayores sorpresas de la competencia.

Dalot abrió el marcador a los 22 minutos y Fernandes agregó el segundo a los 74 después de que Liam Shaw lo tropezó.

No hubo grandes sorpresas en la tercera ronda, aunque el West Ham, Nottingham Forest y Luton empataron en casa ante rivales de divisiones inferiores.

City tendrá una prueba El City continuará la defensa de su título viajando a enfrentar al Tottenham en el duelo más importante de la cuarta ronda. El sorteo para la siguiente ronda se realizó antes del inicio del duelo ante el Wigan y Manchester United.

Habrán otros tres duelos garantizados entre equipos de la Liga Premier: Chelsea vs. Aston Villa, Fulham vs. Newcastle y Sheffield United vs. Brighton.

Wrexham, el equipo galés que pertenece a los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, viajarán para enfrentar al Blackburn, de la segunda división.