Elige Mike Tyson a David Benavidez sobre Canelo Álvarez

Tashkent, Uzbekistán.- Al fondo del piso 15, en la suite presidencial del Hotel Hilton, 6 mastodontes vigilan la guarida de uno de los boxeadores más espectaculares de la historia.

Esa furia que le provocaba temor a todo, ya es cosa del pasado. Mike Tyson, ahora con 57 años y quien no pasa desapercibido con su tatuaje en el rostro, saluda al mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y luego atiende a los periodistas.

Primero aclara: le va a Tyson Fury sobre Oleksandr Usyk en la mega pelea que se realizará en febrero en Riad por la supremacía de los Pesados.

Pero también aprovecha la plática para meter un gancho al hígado a varias estrellas actuales, pues critica que deben boxear más de 1 ó 2 veces al año, pues se deben a los fans.

¿Quién es el mejor peleador mexicano de la actualidad?

"(David) Benavidez, es mitad mexicano, es muy emocionante, me gusta cómo pelea, tira muchos golpes, es difícil vencerlo, es un gran boxeador. Isaac Cruz tiene muchas capacidades, lo hizo increíble contra Gervonta Davis, nada lo hace especial ni nada, pero es emocionante".

¿Qué opinas sobre 'Canelo' actualmente?

"'Canelo' está en una posición que puede hacer lo que quiera (de su carrera): una pelea, firmar otra, una película, un comercial. Está en una posición de hacer lo que él quiera".

¿Si trabajaras con 'Canelo', ¿qué le recomendarías?

"No sé cómo piensa Canelo. No sé a quien tiene en mente o nada. Tendrían que preguntarle él. Me gustaría ver esa pelea (contra Benavidez). Ha sido campeón por mucho tiempo 'Canelo'".

Cuando está hablando de las peleas que le gustaría, Tyson reclamó que los campeones deben estar más activos.

"Hay grandes peleadores en este momento. Mi único argumento es que no pelean lo suficiente. Si peleas una o dos veces al año eso no es pelear. Falta entretenerlos. La gente los tiene que ver (a los boxeadores) lo más posible. Yo no solo me veo como un peleador, sino como alguien que entretiene. Los tengo que hacer felices. Así veo mi trabajo como peleador, tengo que hacer feliz a la gente.

"Y si no los hago felices, tengo que hacer algo, muerdo una oreja, tengo que hacer algo, romper un brazo, para que digan cuando volveré a ver esto, está loco, cuando lo voy a volver a ver morder una oreja. Todo es hacerlo or la gente, llenar los asientos", expresó.

@DMartinezCANCHA