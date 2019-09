Dan golpe de autoridad

Jacksonville, Florida.- Patrick Mahomes estuvo igual de sorprendente como en su campaña por el JMV. Y Sammy Watkins estuvo mejor que nunca.

Mahomes y Watkins –junto con el nuevo compañero de equipo LeSean McCoy– ayudaron a los Jefes de Kansas City a abrir su temporada con una merecida victoria de 40-26 sobre los Jaguares de Jacksonville ayer.

“Le han hecho eso mismo a muchos otros equipos”, dijo el entrenador de los Jaguares Doug Marrome.

Jacksonville mostró una gran cantidad de problemas en ambos lados del balón, pero ninguno tan preocupante como la salud del mariscal Nick Foles. Foles se fracturó su clavícula izquierda en el primer cuarto y tendrá que ser sometido a cirugía hoy. Chris Jones golpeó a Foles justo cuando acababa de lanzar un pase de anotación de 35 yardas dirigido a DJ Chark. Jones cayó encima de Foles, pero no le marcaron falta.

Se espera que Foles sea puesto en la reserva de los lesionados y no podrá jugar hasta la Semana 11 de la temporada.

“Esa no es la manera que uno quisiera empezar la campaña”, dijo Foles, quien firmó un contrato de 88 millones de dólares por cuatro años en marzo. “En veces pasan estas cosas, pero sólo tenemos que tener fe y entender que todo tiene una razón de ser”.

La lesión deja al novato Gardner Minshew como titular por gran parte de la temporada de Jacksonville. Minshew resultó ser uno de los jugadores más destacados del equipo. Completó 22 de 25 pases para 275 yardas, con dos anotaciones y una intercepción.

Chark capturó cuatro pases para 146 yardas, y Chris Conley agregó seis recepciones por 97 yardas y un touchdown al enfrentarse a su antiguo equipo.

Mahomes completó pases que lanzó a nueve receptores. Watkins fue el que más se hizo notar.

Watkins obtuvo nueve recepciones para imponer un récord de carrera de 198 yardas y tres touchdowns. Se abrió paso por el centro de la defensa de Jacksonville para conseguir una anotación de 68 yardas en la tercera jugada de la temporada y agregó una recepción de anotación de 49 yardas a finales del primer cuarto. Hizo que los defensas, Ronnie Harrison, Jalen Ramsey y Miles Jack parecieran unos tontos cuando logró esquivarlos para escurrirse hacia la zona de anotación en dos ocasiones. Y volvió a dejar atrás a Ramsey para conseguir capturar un corto pase de anotación en el último cuarto.

Mahomes recibió algunos golpes, pero nunca fue derribado, e incluso tuvo que salir del campo para que le vendaran su tobillo izquierdo en el segundo cuarto.

Pero eso no logró detenerlo, y los Jefes siguieron adelante anotando en sus primeras siete posesiones.

McCoy acarreó el balón en 10 ocasiones por 81 yardas a pesar de tener muy poco tiempo para familiarizarse con la ofensiva.

“Tenemos nuestra mente enfocada durante toda la temporada de tener que cumplir con ciertas metas, y esta fue una de ellas”, dijo el ala cerrada de los Jefes y jugador seleccionado al All-Pro. “Simplemente había que salir al campo con toda nuestra potencia y pasión, tal como lo hicimos el año pasado… Creo que vamos por un muy buen camino y seguiremos trabajando para llegar a donde queremos estar”.

La estrella de los Jefes Tyreek Hill fue transportado a un hospital tras haber sufrido una lesión en su hombro.

El entrenador atlético del equipo, Rick Burkholder, dijo que Hill sufrió una “lesión esternoclavicular” y fue llevado al Centro Médico Bautista en Jacksonville, donde fue atendido por un ortopedista.

Burkholder dijo que Hill estaba siendo atendido para “reducir la dislocación o la fractura”.

El apoyador de los Jaguares Miles Jack fue expulsado del campo en el segundo cuarto después de darle un puñetazo al receptor de los Jefes Demarcus Robinson. Jack tuvo que ser detenido por los oficiales del equipo y esencialmente fue sacado del campo de juego.