Confirma 'Tuca' que se va de Tigres

Monterrey— Ricardo Ferretti confirmó que no seguirá como técnico de los Tigres después de terminar el torneo.

En una conferencia de prensa presencial en el Estadio Universitario, el técnico felino habló sobre su no continuidad al frente del equipo.

"De esto (salida de Tigres) no hay tema más que terminado, es definitivo (no continuaré). Ya no tengo comentarios.

"Ningún comentario, es solo futbolístico, nada más que futbolístico, no busquen porque no voy a decir nada. Si quieren preguntar de Chivas u otra cosa. De este tema, no hay tema", dijo.

A Ferretti se le preguntó sobre el hecho de despedirse en grande de los felinos, en espera de alcanzar el título de Liga.

"Ese es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad. Uno trabaja para esto, para lograr lo máximo. Durante 10 años hemos logrado 'equis' cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje, después dentro de la liguilla y tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos y ojalá lleguemos al objetivo que acabas de mencionar (campeonato).

"Soy una persona honesta, cumplidora, comprometida, de palabra, y supe entrenar a mi equipo, es lo que he hecho en todas las instituciones que he estado y más en esta que me dio la oportunidad de estar 10 años. Me siento tranquilo, cuando se ganaba, no iba a la macro a festejar, y cuando perdíamos, yo no iba a meter la cabeza en el tren porque el único que pierde soy yo, me siento normal", agregó.

Dijo que aún no tiene planes, pero no descarta hacer pronto pretemporada en otro equipo.

"Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo, quiero hacer a corto plazo, el sábado nada más y después, si nos toca otro partido, también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso. Cuando ya termine, ahí sí ya veré en qué pienso. Puedo ir a la playa, a comer a un restaurante, convivir con mis hijos, que casi no lo hago; dedicar más tiempo a la familia, a lo mejor puedo estar en pretemporada, pero lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más".