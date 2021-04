Permitirá Euro 2020 convocatorias de 26 jugadores

Associated Press

Londres— La Eurocopa permitirá a las selecciones tener convocatorias de 26 jugadores en el torneo que se disputará este año, tres más de lo habitual, informó EFE.

El comité de selecciones nacionales de la UEFA recomendó el cambio y la entidad rectora deberá ratificarlo a finales de esta misma semana, informó a la Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada por no estar autorizada a referirse a la decisión. El diario The Times de Londres fue el primer medio en informar sobre el cambio.

Se presume que el congestionado calendario de partidos en el futbol tras la paralización por la pandemia de coronavirus es lo que motivó darle a los equipos más opciones.

La carga física de los jugadores ha preocupado a los técnicos rumbo a la aplazada Euro 2020.

El torneo con 24 selecciones arrancará el 11 de junio en Roma y culminará el 11 de julio en Londres.

La UEFA ya había decidido permitir a los equipos usar cinco cambios durante el tiempo reglamentario en vez de tres. La regla de los cinco cambios ha estado vigente en casi todas las competiciones en medio de la pandemia para minimizar las lesiones.