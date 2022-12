Confía Deschamps en Mbappé rumbo a choque con Inglaterra

Next

Next

Doha.- A Didier Deschamps, técnico de Francia, no le inquieta el que se hable de una "Mbappé-dependencia" como tampoco el que el jugador no salga en un buen día, de cara a los Cuartos de Final contra Inglaterra.





"Me imagino que Inglaterra hará arreglos (contra él), como nuestros cuatro oponentes anteriores. Después, Kylian tiene esta habilidad de poder marcar diferencias".





"Incluso en el último partido, donde no estuvo en su mejor momento respecto a los dos primeros, siguió siendo decisivo. Kylian siempre seguirá siendo Kylian, con esta capacidad de seguir siendo decisivo en todo momento", expresó el timonel.





Descartó que su equipo esté demasiado relajado de cara al compromiso.





"No, ese no es el término correcto. Hay calma y serenidad desde el principio. Allí, son Cuartos de Final de la Copa del Mundo, pero no hay nada de qué preocuparse. Es sólo felicidad, placer, con el objetivo evidente de llegar a Cuartos", comentó.





Deschamps destacó la velocidad como un factor clave en la serie contra los ingleses.





"Esta suele ser la clave. Cuando vas rápido, el oponente tiene menos tiempo para organizarse, incluso si se necesita algo más que velocidad para anotar. Este equipo inglés tiene mucho éxito en las fases de transición, donde ha marcado más de la mitad de sus goles. Pero no solo tiene esa cualidad, tiene mucha en el juego, y también es capaz de anotar desde una jugada a balón parado", mencionó.





Noël Le Graët, presidente de la Federación, indicó que podría haber una extensión de contrato para Deschamps.





"Es hora de hacerme esta pregunta, bueno... Es muy lindo lo que dijo el presidente. Por lo demás, mi única prioridad es lo que nos espera con estos Cuartos de Final", expresó.