Quiere Marruecos sorprender a Portugal

Next

Next

Doha.- Walid Regragui, técnico de Marruecos, aseguró que su Selección puede vencer a quien sea y cree que la sorpresa puede aparecer mañana ante Portugal, en Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022.





"Será el más difícil de los partidos, con un equipo que es de los mejores, con uno de los mejores jugadores de la historia, será difícil pero haremos todo lo posible para dar una sorpresa", explicó el entrenador del conjunto marroquí este viernes en conferencia.





"Será un gran reto, con jugadores bien calificados, no sé si Ronaldo podrá jugar, es uno de los mejores en la historia, ellos también tienen hambre, tienen mucho apoyo pero también nosotros, podemos hacerlo, ¿por qué no?".





Regragui reconoció que físicamente hay una merma de cara al partido de Cuartos pero la cabeza está por los cielos.





"Tenemos un plan para lograr la sorpresa, no tenemos que enfocarnos mucho en Portugal, nos tenemos que enfocar en lo que podemos hacer, podemos ser mejores, más fuertes", apuntó.





"Cuando queremos llegar lejos tenemos que vencer al que sea, desde el principio, no importa quién juegue vamos a dar lo mejor, no vamos a poner excusas, estamos listos para dar lo mejor, estamos aquí en una misión, es algo excepcional, mentalmente están al 100 por ciento, físicamente no, pero mentalmente sí".