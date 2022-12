Exhiben transas de futbol; AMLO dice que no investigarán

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no se indagan transas y corrupción por parte de clubes de futbol.

Esto luego que durante su conferencia mañanera, el youtuber Amir Ibrahim, director de El Quintana Roo MX, exhibiera diversas prácticas de corrupción en el futbol, tales como evasión de impuestos, compraventa de jugadores a sobreprecio, contratos privados, compras irregulares de clubes, salarios desiguales entre hombres y mujeres, multipropiedad y petición de dinero a familiares de jugadores para que debuten.

"No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal, porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos, puede ser que se tenga algo de condonación en el Gobierno nuestro porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional", comentó el presidente en conferencia mañanera.

"Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos, tenemos casos especiales, por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra, de altos hornos, con deudas en el SAT, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, y no hemos solicitado el que se paguen todas estas deudas, porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova, pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer".

El mandatario se pronunció porque los promotores del deporte impulsen iniciativas para combatir la corrupción en el deporte.

"Yo pienso que tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no basta con la regulación, así como hablamos de la prensa, que la prensa se regula con la prensa, son las mismas organizaciones deportivas, independientes, las que tienen que ir mejorando sus procedimientos, su actuación y en el caso de los gobiernos, que se cuiden los bienes del pueblo", sostuvo.

"Es mucha afición para tan poco profesionalismo en el futbol, mucha afición. Es como se dice, es mucho pueblo para tampoco gobierno".

Por su lado, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló que se han llevado a cabo acciones en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX para evitar defraudación fiscal, lavado, además de implementar medidas de seguridad en los estadios.

"Hemos tenido reuniones con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, precisamente para establecer algunas acciones, primero el tema de la regulación de agentes de jugadores, mantener la vigencia de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera que se puso en marcha a partir de este Gobierno desde 2019, precisamente para evitar esquemas de defraudación fiscal, de simulación de operaciones o de lavado de dinero, también se han llevado a cabo medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas", comentó.