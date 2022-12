Notó Santos disgusto de Cristiano Ronaldo por suplencia

Doha.- Fernando Santos, técnico de Portugal, aseguró que Cristiano Ronaldo no merece el trato que le ha brindado la afición durante el Mundial de Qatar 2022 pero negó que en algún momento haya querido dejar al equipo.





"Hubo una conversación con Ronaldo, sería malo que no hubiera sucedido. Esta conversación tenía que pasar, no le hago eso a todo el mundo, es cierto, pero alguien que es quien es, todo lo que representa al portugués, naturalmente tenía que tener esta conversación con él", explicó Santos este viernes en conferencia.





"Dije que no contaba con él al principio. Cristiano no estaba satisfecho, se nota, siempre jugó de titular, es normal que no estuviera satisfecho. No aceptó los argumentos simplemente pero fue una conversación normal y tranquila. Pero nunca me dijo a mí, ni a nadie más aquí, que quería dejar la Selección".





El entrenador luso lamentó el trato que ha recibido Cristiano, quien fue suplente ante Suiza en Octavos de esta Copa del Mundo.





"Es hora de que detengamos algunas cosas. Está de moda señalar sólo a Cristiano, si hay mejor ejemplo es lo que dio en el partido", apuntó.





"Celebró los goles de todos sus compañeros y vibró con el partido, pero todos se centraron en que el capitán salió solo al campo. Fue el que dio el grito en cabina, saltó en todos los goles, al final fue el que llamó a aplaudir a sus compañeros".