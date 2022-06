Canelo jugará golf con otros deportistas en la Serie Icons

Associated Press | En foto del martes 28 de junio del 2022, Canelo Álvarez durante una entrevista con The Associated Press, en Nueva York. Álvarez y Gennadiy Golovkin se enfrentarán por tercera vez, el 17 de septiembre de 2022, en Las Vegas. El miércoles 29 de junio del 2022, anuncian la Icons Series que se realizará durante dos días en Liberty National y enfrentará a deportistas de Estados Unidos y el resto del mundo en un torneo de golf

Nueva Jersey.— Saúl "Canelo" Álvarez, Michael Phelps y Ben Roethlisberger son algunos de los nombres del más reciente experimento en el mundo del golf. Para aquellos que están cansados de la disputa entre la PGA y la LIV Golf series, gira financiada por Arabia Saudí, Tom Brookes tiene algo que podría ser interesante. El director ejecutivo de la Serie Icons llevará un torneo de dos días al campo Liberty National con 24 deportistas profesionales de todas las disciplinas para una competencia al estilo de la Copa Ryder. Iniciará el jueves con el ganador de dos majors, Fred Couples, al frente del equipo estadounidense, ante el cuatro veces campeón de majors, Ernie Els, y el equipo del resto del mundo. Entre los jugadores están los integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Americano Marshall Faulk y Michael Strahan, el recién retirado quarterback de los Steelers Roethlisberger, el campeón olímpico de natación, Phelps, el beisbolista integrante del recinto de los inmortales John Smoltz, el boxeador mexicano Álvarez, el delantero del Tottenham Harry Cane, la recién retirada tenista Ash Barty y el retirado jugador de cricket Yuvraj Singh. "Creo que el golf es tan relevante en este momento y más después de la pandemia que necesita una inyección de innovación y nuevos aires", reconoció Brookes el miércoles. "Hay una gran división y fractura en el golf en este momento. Nosotros queremos hacer lo opuesto. Queremos unir a los íconos de todos los deportes, unir a la gente, que se reúnan y disfruten un producto entretenido como el golf". Esta será la tercera edición de la Serie Icons. La primera fue en Dubái en 2015 y la segunda en Inglaterra en 2017. Había un evento planeado en Japón para 2019, pero se canceló debido al tsunami y terremoto . La pandemia de Covid-19 no permitió que se realizará el evento en 2021 y Brookes dijo que fue una decisión de último momento hacerlo este año. Aunque indicó que Icons firmó acuerdos para los próximos dos años con Liberty National, que recibió la Copa Presidentes 2017 y el primer evento de la postemporada de la Gira PGA en cuatro ocasiones. "Creo que nos hemos mantenido alejados de las celebridades y nos enfocamos en atletas que por su ADN son supercompetitivos e intentamos humanizarlos con distintos deportes", dijo Brooks.