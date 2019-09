Cafés lucen sobrevalorados en su debut

Cleveland.- Baker Mayfield estaba dolido tas una derrota impactante y humillante.

Los Titanes de Tennessee lo capturaron cinco veces, lo persiguieron por todo el terreno de juego y le quitaron algo de la actitud desafiante al extrovertido mariscal de Cleveland en el partido del domingo.

“Estaré bien”, dijo Mayfield.

Es demasiado pronto para saber si los Cafés se recuperarán.

En el comienzo de la temporada, cuando todos en la NFL esperaban ver si las altas expectativas en torno de Cleveland eran merecidas, los Cafés desaparecieron y fracasaron. Cometieron 18 castigos y mostraron poca disciplina durante la derrota por 43-13 que sembró dudas sobre un equipo talentoso que podría no ser tan bueno como todos pensaban.

Cleveland tuvo más yardas en penalizaciones (182) que corriendo el balón (102). La enigmática línea ofensiva hizo agua; el tackle Greg Robinson fue expulsado por patear al safety de los Titans Kenny Vaccaro en la cabeza; la línea defensiva no estuvo a la altura de sus salarios; y el debut del receptor estelar Odell Beckham Jr. fue más notable porque jugó mientras portaba un reloj de 250 mil dólares.



QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO

Los Cafés mostraron su potencia al tomar la patada inicial. Mayfield corrió con suerte para esquivar una intercepción en su primer pase y marchó hasta un touchdown en los primeros cinco minutos. Incluso se sobrepusieron a un castigo de 15 yardas y Mayfield utilizó su arsenal completo antes de que el suplente Dontrell Hilliard anotara en una carrera de cuatro yardas. Esto es lo que Kitchens tiene en mente de su ofensiva: buen ritmo, jugadas con buena ganancia de yardas, electrizantes.



QUÉ FALTA

La carencia de disciplina fue alarmante. Los 18 castigos fueron la mayor cantidad de los Cafés desde 1951, y hubieran sido 20 si los Titanes no rechazan dos.