Bruno Marioni se pelea con aficionado de Bravos

Ciudad Juárez— Al final del partido, en el que Pumas cayó 2-0 ante Bravos, en su trayecto a la conferencia de prensa, el entrenador argentino Bruno Marioni se agarró a golpes con un aficionado que lo provocó por la derrota del cuadro felino.

Cuarenta minutos después el técnico del conjunto universitario se presentó en la rueda de prensa, pero tuvo que ser custodiado por al menos 20 elementos de la seguridad privada del estadio.

“En el camino a la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna, lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí. No voy a justificarme por el devolver la agresión, pido disculpas al aficionado que me agredió y que me pegó una patada”, comentó Marioni.

El estratega señaló que los entrenadores están expuestos al tener que pasar por ese trayecto para atender la conferencia de prensa a la cual están obligados a presentarse después de la finalización de cada partido, tanto en Liga, como en Copa.

“Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa por mi reacción, pido una disculpa a la institución Pumas y a Juárez, porque me parece que un entrenador no debe responder a las agresiones”, expresó.