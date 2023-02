Bravos, a prueba

Aunque el Clausura 2023 todavía está en su parte inicial, los Bravos del FC Juárez están obligados a sumar tres puntos esta noche cuando visiten a los Cañoneros de Mazatlán en partido de la Jornada 5, con implicaciones directas en la tabla de cocientes.

La oncena juarense llega a este partido con dos derrotas al hilo y tres en cuatro partidos, y una victoria en su haber. Por su parte, el equipo sinaloense se mantiene como el único del torneo que todavía no sabe lo que es sumar por lo menos un punto, y se mantiene en el fondo de la tabla general con tres descalabros y un partido pendiente de la fecha uno contra León, que se jugará el 24 de marzo.

“¿Qué debemos de hacer en este juego?, yo creo que seguir proponiendo. Ya en la cancha si queremos ganar el respeto de cualquier equipo tenemos que ir a proponer, a salir a ganar”, declaró Jesús Dueñas esta semana en conferencia de prensa.

El mediocampista de Bravos agregó que deben evitar los mismos errores que han cometido, a veces infantiles, que les han costado puntos y partidos.

A pesar de las tres derrotas que suman en cuatro juegos, Dueñas considera que la directiva del FC Juárez armó un buen equipo para pelear por los primeros lugares.

“Yo creo que hay plantel para estar peleando la liguilla y estar peleando por el título, no hay excusas, tenemos todo, tenemos la afición que nos está apoyando, entonces no hay excusas, ahora nos toca a nosotros de nuestra parte ir a buscar esos tres puntos sí o sí contra Mazatlán”.

El jugador de la escuadra fronteriza señaló que de nada sirve jugar bien si al final los resultados son negativos.

“Aquí lo que importa son los resultados, por algo también nos contrataron, aquí venimos a dar resultados, no a dar excusas, no soy una persona de excusas. Tenemos plantel, no nada más para pensar en el descenso, es algo que también nos tiene molestos, tristes, que la afición no se merece esto, entonces es jugar todos por igual y ganar, como sea, a veces hay que ganar como sea”.

Para hoy

Mazatlán vs Bravos

Jornada 5

Liga MX, Clausura 2023

Hora: 8:05 pm

Estadio Mazatlán

TV: TV Azteca

Mazatlán

Juegos Jugados 3

Ganados 0

Empatados 0

Perdidos 3

Goles a favor 2

Goles en contra 10

Puntos 0

En números

Bravos

Juegos Jugados 4

Ganados 1

Empatados 0

Perdidos 3

Goles a favor 6

Goles en contra 8

Puntos 3

Tabla de cocientes

Equipo TPTS TJJ DIF Coc.

14 Necaxa 100 89 -34 1.1236

15 Mazatlán 95 88 -39 1.0795

16 FC Juárez 22 21 -3 1.0476

17 Tijuana 87 89 -55 0.9775

18 Querétaro 77 88 -41 0.8750

TPTS: Total de puntos, TJJ: Total de juegos jugados, DIF: Diferencia de goleo, Coc.: Cociente