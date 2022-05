Avión 'Tango D10S' rinde homenaje a Maradona en el cielo

Associated Press | Un hombre posa junto a un avión dedicado a Diego Armando Maradona, en una ceremonia que se llevó a cabo en las afueras de Buenos Aires, el miércoles 25 de mayo de 2022 Associated Press | El cantante de rock Juanse actúa delante de dos sobrecargos durante la presentación de un avión dedicado al fallecido Diego Maradona, el miércoles 25 de mayo de 2022, en Buenos Aires Associated Press | Las hijas de Diego Maradona, Dalma (derecha) y Yanina, sonríen antes de la presentación de un avión dedicado al fallecido exfutbolista, el miércoles 25 de mayo de 2022, en las afueras de Buenos Aires Associated Press | Un grupo de periodistas se congrega para la presentación de un avión dedicado al fallecido astro del fútbol Diego Maradona, el miércoles 25 de mayo de 2022, en las afueras de Buenos Aires Associated Press | El interior de un avión dedicado al fallecido exfutbolista Diego Maradona aparece en esta foto del miércoles 25 de mayo de 2022, día en que fue presentado en las afueras de Buenos Aires

Buenos Aires.— Un avión con un diseño dedicado al fallecido astro Diego Maradona y que ofrece la experiencia única de "reencontrarse" con él en el cielo fue presentado el miércoles por la noche, antes de despegar rumbo a diferentes aeropuertos del planeta y con destino final en el Mundial de Qatar. Bautizada como "Tango D10S", la aeronave tiene en la parte delantera la imagen de Maradona, vestido con la casaca del seleccionado argentino y besando la Copa del Mundo que conquistó en México 1986. Los dibujos de las alas aluden a los dos recordados goles que le convirtió a Inglaterra en ese mismo Mundial. Y en la parte trasera aparece su firma con el año de su nacimiento, 1960, y el símbolo de infinito. El avión, propiedad de una empresa local que ofrece servicios financieros en Estados Unidos, fue presentado en el aeropuerto de El Palomar, suburbio al oeste de la capital argentina, con la presencia de dos de las hijas de Maradona y ex compañeros de la Albiceleste. Es uno de los tantos homenajes planeados de cara al que será el primer Mundial tras su muerte. El Diez falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires. Estaba recuperándose de una cirugía en la que se le había extraído un edema craneal. "No podemos creer ni entender esta locura", dijo a periodistas Dalma Maradona, una de las hijas del astro. "El amor que le tienen y que trasciende todo va más allá de cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Hasta dónde puede llegar un fanático? Bueno, a pintar un avión". Dalma y su hermana Gianinna, visiblemente emocionadas, fueron las primeras en abordar la aeronave. En el interior se "reencontraron" con su padre mediante tecnología de inteligencia artificial. El "Tango D10S" ofrecerá a los pasajeros la oportunidad de hacerle preguntas predeterminadas a un holograma de Maradona, vestido con la casaca albiceleste y la cinta de capitán. "Uno cuando está acá en Argentina no se da cuenta de lo que significa Diego en el mundo", comentó Sergio Batista, excompañero de Maradona en la selección campeona. "Es un homenaje muy lindo que todo el mundo lo va a vivir, el mundo lo quería a él". El avión recorrerá distintas provincias para que los fanáticos de Maradona puedan conocerlo. En su interior también habrá objetos que pertenecieron al Diez. El plan de vuelo continuará por Ciudad de México, Nápoles y Barcelona, sitios que marcaron su carrera futbolística. Con excampeones del mundo y clientes de la empresa propietaria elegidos por sorteo, el destino final del avión será el Mundial de Qatar. La experiencia de volar en el "Tango D10S" concluye con un mensaje de Maradona: "Estoy ilusionado con el próximo Mundial como todos ustedes... Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86. Nos lo merecemos. Les pido un favor: no me olviden, porque yo a ustedes los llevo en mi corazón".