Asombran bateadores mexicanos en Grandes Ligas

Ciudad de México.- Isaac Paredes clavó su mirada en el brazo de Néstor Cortés, la pelota viajaba a 90 millas por hora, aproximadamente, y se acercaba al mexicano hasta que hizo contacto con el bate para salir disparada al otro del Tropicana Field.

Ese fue el primer cuadrangular de los tres que conectó el hermosillense el pasado 21 de junio ante los Yanquis de Nueva York y que lo colocan como uno de los bateadores tricolores, junto con Alejandro Kirk, Luis y Ramón Urías, Alex Verdugo, Luis González y Alfonso Rivas, a seguir.

"En realidad, en otros tiempos eran más lanzadores que jugadores de posición y, a lo mejor, son etapas de transición que existen en el beisbol. Ojalá que sigan sobresaliendo", comentó Humberto Cota, ex catcher de los Piratas de Pittsburgh.

"A Isaac lo conozco desde chiquito, de ahí, en Hermosillo, y a Alejandro, de Tijuana, y para mí es un orgullo verlos. El cómo están disfrutando el juego, cómo se están estableciendo y ojalá que sigan llegando éxitos".

Es cierto que México se ha caracterizado por exportar, en mayor cantidad, a lanzadores, sin embargo, la camada de bateadores que se están robando los reflectores en la actual temporada demuestran su calidad tanto a la ofensiva como a la defensiva.

"Historias como la del inmortal 'Toro' Valenzuela, Teodoro Higuera, 'El Rocket' Valdez, Julio Urías, parecieran ser la causa por la que los buscadores de talento vienen al País en busca de un nuevo pitcher sensación. El hecho de que este año tengamos bates luciendo en el llamado mejor beisbol demuestra que, a nombres como el de los oaxaqueños Vinicio Castilla y Gerónimo Gil, pueden unirse el de nuevos maderos oportunos y de poder", puntualizó Lupita Ojeda, especialista en beisbol.

"Tras sus 15 temporadas en las Grandes Ligas, en las que disparó 317 cuadrangulares, acudió a cinco Juegos de Estrellas y se adjudicó dos bates de oro, Adrián González es el más reciente cañonero mexicano en brillar en la Gran Carpa".

De acuerdo a información proporcionada por el licenciado Jorge del Valle, gerente deportivo de los Diablos Rojos, de los 11 beisbolistas egresados de la Academia Alfredo Harp Helú, sólo tres son de posición, Luis, Ramón e Isaac, mientras que los 8 restantes, Roberto Osuna, Julio Urías, Giovanny Gallegos, Andrés Muñoz, Víctor Arano, Humberto Castellanos, Adrián Martínez y Víctor González son pitchers.

Todo un All-Star

ALEJANDRO KIRK / Azulejos de Toronto / Cátcher / 23 años / Tijuana, B.C.

Kirk, quien mañana formará parte del roster titular de la Liga Americana en la edición 92 del Juego de Estrellas, es un ejemplo de superación.

Debutó con los Azulejos de Toronto en 2020 en medio de la pandemia de Covid-19. Las lesiones en las manos y su complexión ponían en duda su rendimiento, pero demostró que con trabajo y disciplina todo es posible.

"Cambió su aspecto físico robusto con el que debutó hace un par de años por uno más atlético y fuerte, lo cual le ha ayudado a mejorar en mucho su defensiva, que sumada a su .313 a la hora de batear, lo hacen casi imprescindible en el line up de los Azulejos", explica Lupita Ojeda, conductora del programa "Llave de Doble Play".

Este año, el receptor tricolor de 23 años suma 11 jonrones en su cuenta personal y es factor en las victorias de Azulejos.

"Su punto fuerte es su carisma", comentó el exligamayorista Humberto Cota.

Fortaleza renovada

ISAAC PAREDES / Rays de Tampa Bay / 3B / 23 años / Hermosillo, Son.

La inigualable temporada de Isaac Paredes llegó después de que Tigres de Detroit, novena con la que debutó y permaneció hasta 2021, lo transfiriera a Tampa Bay.

"En este año venimos con una preparación y una mentalidad diferente. Cuando me enteré que me habían cambiado a este equipo la verdad es que sentí como un alivio, menos presión, dije 'órale un equipo nuevo' y vamos a darle y eso creo que ha sido la clave del éxito. Será difícil, pero me voy a ganar las oportunidades, le voy a poner corazón", comentó Paredes.

Mientras estudiaba en la Academia Alfredo Harp Helú, Paredes pensó en abandonar su carrera por problemas familiares, pero no lo hizo y ahora es líder de cuadrangulares con Rays al registrar 13.

"Después de tantos sacrificios valió la pena todo. Me arrepiento de haber querido dejar el beisbol", dijo.

Especialista en cañonazos

LUIS URÍAS / Cerveceros de Milwaukee / SS / 25 años / Magdalena de Kino, Son.

Luis Urías completa la tercia de tricolores que han llegado a 10 o más jonrones antes del Juego de Estrellas de MLB.

En 2021, el campocorto sumó 23 vuelacercas con los Cerveceros de Milwaukee, equipo que lo impulsó tras su decepcionante paso por los Padres de San Diego.

Al igual que su hermano, Ramón, jugador de los Orioles, y que Isaac Paredes, Luis se formó en la Academia Alfredo Harp Helú.

"Encontrar la constancia necesaria para seguir aportando su talento calidad y que las lesiones se mantengan al margen de sus carreras, para que no solo los brazos mexicanos luzcan, sino que también los jugadores de posición demuestren la calidad que les valió la oportunidad de firmar con sus novenas, abriendo puertas para nuevas generaciones de peloteros", aseguró Lupita Ojeda, especialista en el "Rey de los Deportes".