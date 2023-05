Andrés Guardado da las gracias a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Andrés Guardado se retiró de la Selección Mexicana al finalizar la participación en el Mundial de Qatar, pero hoy dio las gracias por todas las experiencias a lo largo de 16 años.

El "Principito", jugador del Betis, colgó un video en su cuenta de Instagram en el que habla del sueño cumplido, de ese joven que debutó sorpresivamente en los Octavos de Final del Mundial de Alemania 2006 y que vio sus últimos minutos en Qatar 2022.

"Recuerdo la primera vez que un señor, un poco loco, que le decían el 'Bigotón' (Ricardo La Volpe), me llamó por primera vez para defender esta camiseta que tanto amo", expresó Guardado.

En ese video incluyó escenas de sus cinco Mundiales, de sus tres Copa Oro conquistadas, de sus enfrentamientos contra Lionel Messi, de aquel gol contra Croacia en el que señaló que a los mexicanos no les temblaban las piernas (en Brasil 2014), de alguna barrida de Lionel Scaloni en 2006 y de la última escena contra Argentina en la pasada Copa del Mundo de Qatar, ya con Scaloni como DT.

"Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx! Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito! Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes. ¡Gracias!!!", publicó.

Es el jugador con más partidos en la historia de la Selección Mexicana, con 179, dos arriba de Claudio Suárez.

Es también uno de los Cinco Copas, logro que consiguió al jugar contra Argentina en el Mundial de Qatar.

Y como corolario, Guardado citó al otro "Principito", al de Antoine de Saint-Exupéry, para describir lo que fue su carrera con la Selección Mexicana.

"'Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio', y así traté de escribir mi historia con el Tri", mencionó.