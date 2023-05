Quizá el señor Presidente se confunde: Nuria Diosdado

Ciudad de México.- La capitana del equipo de natación artística, Nuria Diosdado, aclaró al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fundación Telmex pagó un millón de pesos para que la Selección Mexicana de la especialidad compitiera en la Copa del Mundo de Egipto, y ese recurso no llegó de la Secretaria de la Defensa Nacional, de donde 6 nadadoras del equipo forman parte y reciben un sueldo mensual.

"Vimos la declaración y creo que el señor Presidente está en lo correcto: efectivamente 6 de nosotras pertenecemos a la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas de México, sin embargo, somos 14 en el equipo, 11 los que viajamos.

"Son cosas separadas, una cosa es la parte que percibimos por ser parte del Ejército mexicano y otra por ser parte de Conade, que son las becas, los salarios y el apoyo en competencias. Aquí se están confundiendo dos temas que no tiene que ver uno con el otro", dijo en entrevista vía telefónica con Ciro Gómez Leyva.

"Nunca hemos dicho que no tenemos un peso, Jalisco apoya mi carrera deportiva con una beca y hay patrocinadores que también están atrás, pero de lo que nos hemos estado quejando es que la Conade cortó los apoyos a los deportes acuáticos. Quizá el señor Presidente confunde esa situación, la Secretaría de la Defensa no pagó este viaje, pero con mucho orgullo muchas de nosotras hemos sido apoyadas por ellos, pero no para financiar el viaje que costó un millón de pesos y lo cubrió Fundación Telmex en su totalidad".

La máxima ondina mexicana pidió que se reintegre el salario de las entrenadoras, las becas que les corresponden por ser atletas y que no reciben desde diciembre porque la Conade, dirigida por Ana Guevara, le congeló a los deportistas acuáticos por los problemas internos con la Federación Mexicana de Natación.

"Han sido días muy intensos, ayer por la noche todavía estábamos compitiendo y el resultado que obtuvimos más allá de que es histórico nos sabe a gloria, a triunfo y nos ha costado mucho estar aquí, nos costó mucho estar en esta competencia, nos costó mucho buscar la financiación y al final se logró.

"Y desde el momento en el que Fundación Telmex nos dijo que sí a este viaje todo se fue acomodando y más marcas se fueron sumando a este equipo para que nosotras estuviéramos uniformadas, desde maletas, uniforme, ropa, toallas y trajes de baño".

La Selección Mexicana regresa de Egipto con tres medallas de oro y un bronce previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde competirán el próximo mes. Mañana las ondinas arribarán a la Ciudad de México.