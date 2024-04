Ciudad de México.- En América niegan un presunto "vestidor roto" rumbo a las Semifinales de Concachampions, luego del pleito entre Brian Rodríguez y Henry Martín en la derrota ante Pumas en CU.

"Está por demás decirlo, es un grupo que está fuerte mentalmente, es un grupo muy sabio, con mucha experiencia, que ya lleva años estando junto y que cada vez se suman gente que viene a sumar", dijo el defensor Israel Reyes en conferencia de prensa.

En los minutos finales del duelo ante los auriazules, Rodríguez agredió a César Huerta y esto le costó la tarjeta roja, algo que no le gustó a Henry, quien le recriminó su actitud al uruguayo en plena cancha.

"El hecho de que haya pasado esto, bien o mal, de alguna manera ayuda a enfocar más al grupo, a mantenernos mucho más estables. Todo lo que pasó el día del partido se habló el día siguiente, qué podemos hacer, qué no. Creo que ayuda mucho que seamos un grupo muy unido para para poder enfrentar esto, creo que pasó en un buen momento también. El equipo está confiado y enfocado en lo que debemos hacer", agregó Reyes a un día de medirse a Pachuca en la Copa de Campeones Concacaf.

Además, en otra mala actitud de los jugadores azulcremas, Diego Valdés dedicó reclamos al entrenador André Jardine luego de salir de cambio cuando el equipo iba perdiendo, para luego sacar su enojo pateando repetidas veces el banquillo.

"Nuestro grupo tiene mucho carácter, tiene un compromiso máximo cuando las cosas no salen, cuando fallamos en algún momento en este sentido nos cobramos, y va a ser así , y qué bueno que sea así, si no fuera así no estaríamos bien", dijo por su parte Jardine.

El estratega azulcrema aseguró que a pesar de lo ocurrido el sábado, el grupo llega fortalecido para medirse a los Tuzos y sabiendo que debe aprender de sus errores para ser más fuerte.

"Pero lo más importante dentro de un grupo, aún más de futbol que trabaja bajo tanta presión, es tener la humildad cuando te equivocas, tanto personal como equipo, buscar errores, entenderlos y salir más fuertes pase lo que pase. Cuando los resultados no sean de victorias hay que usarlos de la mejor manera posible para salir más fuertes", sentenció.