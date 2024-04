Video: Chivas me cambió la vida: Ricardo Marín

Guadalajara, México.- Ricardo Marín vive uno de sus mejores momentos con las Chivas. El delantero se ha ganado la confianza de Fernando Gago y ante la ausencia de Javier "Chicharito" Hernández, ha sido la referencia en el ataque rojiblanco.

Pese a perderse el inicio de torneo por lesión, Ricardo Marín ha sido titular en 8 de 12 jornadas que ha disputado con las Chivas.

"He sabido entender y me he percatado lo que el profe (Fernando Gago) busca y he tratado de plantearlo así. Al principio me costó un poco porque me perdí la pretemporada, me tocó lesionarme en el último partido (del torneo anterior) contra Pumas", comentó Ricardo Marín en Chivas TV.

"Al principio estaba un poco inquieto, pero nunca dejé de trabajar. Yo estaba consciente de que mi oportunidad me iba a llegar. Tenía que aprovechar y demostrar por qué estaba acá".

El delantero Ricardo Marín tiene dos torneos con las Chivas, llegó como refuerzo del Celaya de la Liga de Expansión, y ha sido más productivo que los últimos refuerzos rojiblancos en la delantera como Oribe Peralta, Santiago Ormeño, Daniel Ríos, Paolo Yrizar o Luis Madrigal.

"Chivas me cambió la vida totalmente. Sabía que me iba a encontrar con grandes jugadores, que a todos les tenía que aprender. Me llegó esta oportunidad en mi mejor momento en todos los ámbitos, tanto dentro como fuera del campo. Fue lo que ha hecho que las cosas se vayan dando".

"Aprendí demasiado con todos los profes a lo largo de mi carrera para entender el juego, saber cuando tienes que botarse, picar, aprender a buscar el espacio y es algo que me gusta y se da por mis condiciones".

En su estancia en las Chivas, Ricardo Marín ha anotado 6 goles en la Liga MX y 2 en la Copa de Campeones de la Concacaf, además de contribuir al funcionamiento colectivo del Rebaño.

"Con ganas de demostrar que yo podía estar en Chivas y que mi lugar estaba acá. Fue una carga muy grande para mí, pero yo sabía y sé que estoy preparado para estar aquí", agregó Marín.