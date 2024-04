Video: Importa en América el liderato del Clausura 2024

Ciudad de México.- El América no tirará por la borda el liderato del Clausura 2024 pese a que tiene también la presión de ganar la Concachampions, al menos así lo concibe Cristian Calderón.

Las Águilas visitan este sábado a Pumas y tienen la consigna de imponerse en CU, más allá de que el martes reciben a Pachuca en la ida de las Semifinales en Concacaf.

"Va a ser importante ganar y terminar en los primeros lugares, si bien estamos arriba, eso no indica nada, como lo he dicho, el último lugar puede desesperar al primero y eso no nada más se ve acá, se ve en diferentes ligas del mundo y va a ser importante salir y ganar, así como recuperarte pronto porque el siguiente parrido es contra Pachuca en Concachampions, aunque vamos paso a paso.

"No nos toca más que ganar y reafirmar el porqué estamos arriba en la tabla, pero eso se hace con buenas decisiones dentro del campo y con buen planteamiento", expresó el "Chicote".

América tiene 32 puntos, 3 arriba de Toluca, Monterrey y Cruz Azul, por lo que cualquier traspié puede contarle puestos en la clasificación.

El partido es aún más atractivo porque Pumas se aferra con las garras al Play-In. Una caída podría sacarlo de zona de clasificación.

Calderón se ha reivindicado como futbolista ahora que llegó al Nido de Coapa. De ser un lateral vituperado a ganarse la aceptación de una afición exigente.

"Me da mucha alegría y emoción vestir la playera del América. Me daban por todos lados, que si venía acá, que yo no era bueno, pero solo quería venir y trabajar y demostrar dentro del campo, creo que lo he hecho. Al final si la afición ya me puede aceptar o no me puede aceptar es cosa de ellos, yo trabajo para que el equipo gane", mencionó.

En tanto, el contención Jonathan dos Santos valoró las variantes tácticas que tienen bajo la dirección técnica de Jardine, a quien desea que esté muchos años en el Nido de Coapa.

"Se ha visto todo lo que ha trabajado André desde que ha llegado, las formas de jugar, es cierto que al principio nos costó porque la mayoría de equipos juegan de una manera y aquí tenemos muchas formas de jugar, tiene muchísimo mérito que un equipo mexicano juegue de esta manera y de este nivel.

"Está haciendo un grandísimo trabajo André, ojalá que siga muchísimos años aquí y podamos seguir jugando de esta manera", mencionó Dos Santos.