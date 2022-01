Accede Alizé Cornet a cuartos de final en Abierto de Australia

Melbourne.- Alizé Cornet cayó de rodillas en la dura pista azul, apretó las manos y se tomó un momento para asimilarlo.

En su 17mo Abierto de Australia, su 63er Grand Slam, y dos días después de celebrar su 32do cumpleaños, Cornet se clasificó por fin a los cuartos de final en uno de los cuatro torneos más importantes del tenis mundial.

Cornet se recuperó de un mal segundo set bajo el sol de Melbourne para ganar este lunes 6-4, 3-6, 6-4 a Simona Halep, una campeona de dos majors.

“¡Nunca es demasiado tarde para intentarlo de nuevo!”, dijo Cornet en la entrevista a pie de cancha. “Estar en mis primeros cuartos de final. Es un sueño hecho realidad”.

Kaia Kanepi, la actual 115 del ránking femenino, compartió la misma sensación. Tuvo que esperar hasta los 36 años para desembarcar en los cuartos de final en Australia. Tras desperdiciar cuatro bolas de partido, la estonia avanzó al doblegar 5-7, 6-2, 7-6 (7) a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2da cabeza de serie).

Casi al mismo tiempo, el griego Stefanos Tistsipas (4to cabeza de serie) derrotó 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 al estadounidense Taylor Fritz (20) en la Rod Laver para poner fin al octavo día.

Kanepi tendrá como rival de turno a Iga Swiatek, la polaca que se consagró campeona en el Abierto de Francia de 2020. Swiatek remontó para vencer 5-7, 6-3, 6-3 a la rumana Sorana Cirstea.

“Me veía derrotada tras perder los match points con mi saque", dijo Kanepi, quien ha alcanzado dos veces la ronda de cuartos en los otros tres grandes. “Fue complicadísimo recuperarme.

“Los cuartos de final en el Abierto de Australia era lo único que me faltaba. Con mi edad, no creía que podría hacerlo”, añadió.

Cornet también pasó apuros. Ganaba por un set y 3-1 antes de ceder cinco juegos seguidos y 16 puntos consecutivos, con lo que Halep forzó un parcial decisivo.

La francesa niveló 2-2 el tercer set tras un juego en el que no concedió nada, gritando “allez” tras cada golpe.

Halep dispuso de una oportunidad de quiebre un par de juegos después con una derechazo por la paralela, dejando atónita a su rival. Pero Cornet pudo sostener su servicio y procedió a quebrar el saque de Halep para irse arriba 4-3, encaminándose a la victoria.

Cornet se enfrentará ahora a la estadounidense Danielle Collins, la semifinalista de la edición de 2019 del torneo. La 27ma preclasificada derrotó a la belga Elise Mertens, 19na cabeza de serie, por 4-6, 6-4, 6-4 en un partido de casi tres horas que abrió la jornada en la cancha Rod Laver.

El estreno de Cornet en los cuadro de individuales de los majors se remonta al Abierto de Francia de 2005 mediante una invitación. Había perdido en las cinco ocasiones previas que alcanzó la cuarta ronda. Lo más cerca que estuvo de cuartos fue cuando malogró bolas de partidos en la cuarta ronda en la edición de 2009 de Australia, cayendo ante la eventual subcampeona Dinara Safina.

Actualmente situada como número 61 del ranking — 50 peldaño de su tope máximo de 11 — Cornet empezó la temporada de 2022 vislumbrando el momento del retiro y que era ahora o nunca para dar un zarpazo en un Slam.

“No sé si eso me ha ayudado", señaló. “Nada más que me dije que tenía que buscarlo para que fuera realidad. Quizás dejarlo en manos del destino. La verdad es que no sé".

El partido estrella de la jornada en el cuadro masculino fue en la Margaret Court, donde Daniil Medveded, último campeón del Abierto de Estados Unidos, Daniil Medvedev, 6-2, 7-6 (4), 6-7 (4), 7-5, sometió a Maxime Cressy, 70 en el ránking.

Medvedev, segundo preclasificado, intenta ser el primer hombre en el formato actual de abiertos que gana su segundo título individual de un major en el siguiente Grand Slam. Ahora está a tres victorias de lograrlo.

Medvedev fue finalista en Australia el año pasado, pero vengó ese revés con una victoria sobre Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia. Djokovic no defiende su título en Melbourne, después de haber sido deportado por no cumplir las estrictas normas australianas de vacunación contra el COVID-19.

El estilo de Cressy causó algo de frustración a Medvedev, que dijo al final del cuarto set que estaba siendo “el día con menos suerte que he tenido en mi vida”. Su suerte cambió deprisa. Tras salvar ocho oportunidades de break point en el set, el estadounidense Cressy vio roto su servicio en ese juego y Medvedev resolvió el partido.

Se enfrentará al noveno preclasificado Felix Auger-Aliassime. El canadiense venció 2-6, 7-6 (7), 6-2, 7-6 (4) a Marin Cilic, el croata que se coronó en el US Open de 2014. Medvedev venció a Auger-Aliassime en las semifinales del año pasado en Flushing Meadows.

El italiano Jannik Sinner (11mo cabeza de serie), puso fin a las esperanzas australianas en el cuadro masculino al imponerse 7-6 (3), 6-3, 6-4 a Alex de Miñaur (32do). Su rival de turno Tsitsipas, subcampeón de Roland Garros el año pasado.

La temperatura alcanzó los 34 grados Celsius (93 grados Fahrenheit), y se permitieron descansos adicionales a los jugadores para lidiar con el calor.

Cornet usó bolsas de hielo en la cabeza y toallas frías en el cuello durante las pausas, procurando refrescarse.

“Después de 30 minutos jugando, me sentía abrumada", dijo Cornet. “Estaba todo borroso y mis manos temblaban”.