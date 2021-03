Abren Indios temporada ante los Rojos de Jiménez

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Los Indios de Ciudad Juárez abrirán el telón en el Campeonato Estatal de beisbol el próximo 13 de mayo con una serie frente a los Rojos de Jiménez en el estadio Juárez.

El anuncio se realizó durante la tercera asamblea general de la Liga Estatal de Beisbol (LEB) y Asociación Estatal de Beisbol (AEB) de este viernes por la tarde, incluso se publicó el rol de juegos completo de la temporada 2021.

Luego de un año sin actividad, el beisbol estatal regresará en mayo con las primeras series. Delicias, el último equipo campeón, se medirá con los Mineros de Parral en la serie 1, también chocarán Nuevo Casas Grandes con los Dorados de Chihuahua, Ojinaga con Madera y Camargo con Cuauhtémoc.

La fase regular constará de 10 series (30 juegos en total), que se jugarán de mayo a julio. Los últimos partidos de la temporada regular se jugarán del 15 al 17 de julio.

A los playoffs calificarán los primeros seis lugares de la tabla general y los cruces serán 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4.

El equipo de Ciudad Juárez buscará romper una larga sequía de 21 años sin título, después de que en el último torneo disputado perdiera la final contra los Algodoneros de Delicias.