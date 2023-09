Se lleva Coral Bracho Premio FIL 2023

Guadalajara, México.- Destacada figura de la poesía mexicana y las letras a nivel internacional, la poeta mexicana Coral Bracho es la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023.

El jurado de la edición 33 de este galardón decidió por mayoría otorgar este reconocido galardón a la poeta mexicana, por ser una autora universal que a través de su poesía se "pregunta por las maneras en que el mundo se descubre y nombra".

Este año, el premio recibió 59 candidaturas, a través de las cuales se postuló a 49 autores de 22 países, que representan a siete idiomas.

A través de un enlace remoto a la Ciudad de México, la autora describió su felicidad por recibir este premio, dotado con 150 mil dólares.

"En principio tenía decidido dedicarme a la ciencia, al estudio de la mente, pero participé en un coro, con orquestas, la emoción del canto me abrió otros caminos y me hizo pensar que podía dedicarme al arte, yo leía mucho, desde niña tuve contacto con la poesía, en Zacatecas tuve un contacto frecuente y constante con la poesía popular y ya más grande como a los 12 años, después de la muerte de mi padre, fui a Francia, estuve interna unos meses ahí y ahí conocí la poesía que me deslumbró como nos la planteaban, el contacto con el sonido, con el sentido", expresó.

La autora resaltó que una de sus motivaciones fue el asombro que le provocó la poesía como un medio para acercarse a la realidad.

"He escrito poemas de crítica social, de crítica política y, en efecto, en los últimos años tuve la experiencia de mi madre con Alzheimer, a la que afortunadamente pude escuchar, ver y comprender a qué grado el Alzheimer es una forma de estar en el mundo, que se acerca mucho a la niñez, ver el mundo como algo nuevo, sorprendente, es muy conmovedor", recordó la también traductora.

La poeta mexicana recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023 el 25 de noviembre próximo, durante la inauguración de la fiesta editorial, que tiene como invitada de honor a la Unión Europea.