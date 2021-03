Video: Tiktoker juega con tierno pulpo sin saber que es de los más venenosos

Ciudad de México— En ocasiones podemos estar muy cerca de alguna especie sin realmente saber el peligro que representan, sobre todo cuando tienen un aspecto adorable que nos hacen pensar que no harán daño.

Así le sucedió a una usuario de TikTk quien entre sus manos tomó un pequeño y llamativo pulpo, el cual es una de las especies más venenosas de todo el mundo.

Kaylinmarie21, nombre de usuaria, publicó un video donde se le ve en una playa de la isla indonesia de Bali. En este puede verse un pulpo de color amarillo con anillos de tonos azules y negros.

Todo parecía normal hasta que al investigar sobre lo que tenía en las manos se dio cuenta que era un Hapalochlaena, que pese al pequeño tamaño lleva suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en tan solo pocos minutos.

Called my dad crying 3 hours later in Bali #blueringoctopus #bali #uluwatu #fyp #imdumb #thanksjesuschrist #ShowerWithMoxie #EnvisionGreatness

Oh No Oh No Oh No No No - Dubskie

Cuando pican, las personas casi no lo sienten, por lo que varias no se dan cuenta que han sido envenenadas hasta el momento en que sufren parálisis o tienen problemas para respirar. Y lo peor es que no existe antídoto contra dicho veneno.

La tiktoker también contó que pasó tres horas llorando por la suerte que tuvo tras el descubrimiento que tuvo en internet.

También narró que estuvo alrededor de 20 minutos jugando con dos de esos pulpos, a lo que sus fans le pidieron que tuviera más cuidado.