Video: Se mete a la jaula de un león para obtener 'likes' en redes

Nueva York— Una mujer saltó la valla protectora de un zoológico en Nueva York para poder acercarse a un león africano.

Sin al parecer nada miedo la mujer saltó y se paró por encima de la zanja que regularmente tiene los zoológicos para evitar que los animales se acerquen a los visitantes.

En su cuenta de Instagram la mujer que se hace llama Israelita Reina Emperatriz Myáh Lareé, compartió una crónica de su hazaña, pues según ella los animales pueden sentir amor y lo hizo porque no tenía miedo...y por 'likes', claro está.





Al fondo del video se escuchan murmullos de la gente y a un hombre cuestionándola ¿por qué lo hace?

Ella responde “quiero acercarme a él, lo siento”, incluso alguien le pide al hombre que graba el video que por favor le pida que se regrese y él responde “ya lo hice, pero no quiere escucharme”.





En ningún momento dejo de saludar al león, le decía bebé, mientras que los otros visitantes solo la miraban aterrados.

"Literalmente fui a su hábitat y no tomó una posición de ataque, por qué, porque como todos las cosas los animales saben cuando actúas sin amor y lleno de miedo… Cuando digo no tengo miedo, no tener miedo no tiene que ver con mi ego, tiene que ver con ser uno solo con la madre naturaleza y amar todas las cosas” escribió en su Instagram.

Otro de los visitantes capturó el momento en que el león la mira fijamente.





De acuerdo con CNN, el zoológico del Bronx presentó una queja en el departamento de policía por allanamiento criminal.

"La acción fue una violación grave y un traspaso ilegal que podría haber resultado en lesiones graves o la muerte", dijo el portavoz del Zoológico a CNN.