Video: Niñas se enfrentan en épica batalla de rap

Ciudad de México— Dominar el freestyle es muy difícil. Construir frases coherentes en cuestión de segundos y que tengan ritmo es algo que pocos dominan.

Y aunque los mayores exponentes son hombres eso podría cambiar. La prueba de ello son estas dos niñas que se midieron en una épica batalla de rap y todo para saber si una de ellas invitaba a la otra a su fiesta de cumpleaños.

“El próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser”, dijo una de ellas, a lo que la otra respondió con toda la actitud.

“Tú no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiera. A mí no me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga para que me empieces a rapear”.