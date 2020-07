Video: 'Navegan’ en colchón inflable pese a Covid y a ‘Hanna’

Nuevo León.- Una pareja desafió a "Hanna" y decidió pasear en un colchón inflable por las inundadas calles de la Colonia Los Fresnos, en Apodaca.

En redes sociales circuló un video donde la pareja aparece "navegando" por los encharcamientos de agua que inundaron gran parte del sector.

A los pocos minutos salieron a relucir los nombres y rostros de los protagonistas de la historia: los futuros esposos Christian y Merary.

"Cuando es la persona correcta lo sabes, pero cuando te sigue tus locuras is the right wife material (es la esposa correcta)", publicó Christian en facebook.

La historia se viralizó en redes y a tres horas de publicarla ya tenía más de 11 mil reacciones y más de 30 mil usuarios compartieron el suceso.

Sin embargo, la historia no concluyó tan bien para la pareja, ya que fueron interceptados por elementos de la Policía de Apodaca quienes le pusieron un alto a su aventura.

Una fuente allegada al caso reveló que el futuro matrimonio sólo fue exhortado de palabra por los uniformados para no tener que sancionarlos o arrestarlos.

La peculiar historia generó opiniones divididas ya que mientras algunos calificaron el hecho como una historia romántica y divertida, mientras que otros tacharon de inconsciente a la pareja.

Pese a que muchos usuarios lo tomaron en broma, para las autoridades este tipo de situaciones es reprobable ya que pueden desencadenar en accidentes.