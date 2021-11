Video: Detienen a ciclista por ir a 'exceso de velocidad'

Chiapas.- Un joven ciclista fue detenido por dos policías en Chiapas por “viajar a exceso de velocidad” a bordo de una bicicleta, causando asombro e indignación a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando un joven ciclista que iba a bordo de su bicicleta fue detenido por un par de policías de tránsito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En el video, se observa el momento en el que dos policías a bordo de dos motocicletas se acercan al joven para pedirle que se detenga.

Es entonces que el joven ciclista grabó con su celular el momento en el que los policías de seguridad le indican que fue detenido por “ir muy rápido”, a lo que el joven contesta que es una tontería debido a que va a bordo de su bicicleta.

El video rápidamente se viralizó y cientos de usuarios de redes comenzaron a criticar el actuar de los policías, quienes viajaban a bordo de dos motocicletas.

Accidentes en bicicleta según el Inegi

Aunque los accidentes en bicicleta son algo real que puede ocurrir con frecuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó en su más reciente estudio de 2020 que durante todo el año solo se registraron 23 accidentes por colisiones con ciclistas; del total de casos, solo 3 fueron considerados severos debido a la muerte de los ciclistas.

Cabe destacar que en el reglamento de tránsito de Chiapas para usuarios de bicicletas se indican reglas como el uso de caso y protección corporal, evitar sujetarse de vehículos, no hacer rebases entre los automóviles, no invadir banquetas y áreas de peatón, aunque en todo el artículo no se menciona que una persona deba controlar la velocidad de su bicicleta y tampoco se indica cuál es el límite de velocidad para estos medios de transporte.