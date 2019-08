Video: Destrozan letras emblema de playa en Sinaloa

Ciudad de México— Un grupo de cuatro jóvenes vandalizaron y destruyeron las letras del parador fotográfico en playa Las Glorias, en Sinaloa; y el video se ha hecho viral en busca de los delincuentes.





El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel condenó el incidente y alertó a la poblacion para localizar a quienes dañaron este punto turístico.

"Así de plano no se puede. Seguramente habrá quien diga que es culpa mía por no poner policías a cuidar las letras pero por favor, a este tipo de jóvenes ya no les pido que ayuden a que el estado esté mejor... les pido que por favor no destruyan. ¿Los conocen?", escribió en su cuenta de Twitter.