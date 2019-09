Video: CR7 rompe en llanto al ver video inédito de su padre

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, no pudo contener las lágrimas al ver imágenes inéditas de su padre José Dinis Aveiro poco antes de que falleciera por problemas con el alcohol.

Durante el programa "Good Morning Britain", el presentador, Piers Morgan, le muestra a Cristiano Ronaldo el video en el que Dinis Aveiro se dice orgulloso de su hijo, en una toma que fue filmada en 2005, según información de MedioTiempo.

"Nunca antes había visto este video... Nunca. Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia. Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios", comentó Cristiano.

"No conozco al 100 por ciento a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil", confesó.