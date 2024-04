Se viraliza 'nuevo rostro' de Pedrito Fernández

En las últimas horas Pedro "Pedrito" Fernández se viralizó por su "nuevo rostro".

Usuarios de redes se preguntaron si el cantante de 54 años ya había pasado por el bisturí o si se había sometido a algún tratamiento con botox debido al cambio evidente en su cara.

Sin embargo, el también actor dijo : "por dios, no me he hecho nada", y no negó someterse a algún tratamiento en un futuro: "Todavía no lo hago pero algún día lo hare".

La imagenes de Fernández se viralizaron tanto que ya es tendencia en X.