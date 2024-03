Mujer se viraliza por limpiar tumbas sin permiso

Una mujer se viralizó en redes sociales por limpiar tumbas descuidadas sin ningún tipo de autorización. El argumento que dio fue que, para ella, “todo el mundo se merece un lugar de descanso bonito”.

Una serie de videos, publicados en las redes de la joven conocida como ‘The clean girl’ (la chica que limpia), ha acumulado millones de reproducciones en TikTok.

“Estoy en el cementerio por la noche limpiando gratis esta tumba abandonada”, señaló la mujer desde un cementerio desconocido.

En las imágenes se aprecia a la mujer quitando la tierra húmeda que encontró alrededor de una lápida, la cual comienza a rociar con un líquido para después remover la suciedad.

En una parte del clip, la usuaria aseguró que la tumba correspondía a una persona llamada Bienvenida y dio una pequeña descripción.

“Bienvenida murió el 23 de julio de 1980. Su signo era Aries. Mi mejor amiga era Aries. Me pregunto cómo era la vida de Bienvenida”, mencionó.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios reprocharon a la mujer y criticaron sus actos. No obstante, hubo otros que exaltaron su iniciativa.

“Si me la encontrara limpiando la tumba de un ser querido, le agradecería”, “no me parece bien limpiar una tumba sin el permiso de mi familia”, “es lo más bonito que he visto”, “creo que es una falta de respeto”, “si lo hiciera gratis no se grabaría”, “no es bueno hacer eso”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.