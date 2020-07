¿Se pueden comer los huevos con manchas de sangre?

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Si te gusta cocinar seguro en alguna ocasión te han surgido dudas mientras lo haces. Si es así, esto te interesa.

Ayer por la mañana mientras preparaba el desayuno, se me ocurrió hacerme un omelette, pero al momento de abrir los huevos pude notar que varios tenían varias manchitas de sangre.

Al principio me asusté y luego la curiosidad me ganó y me puse a investigar si se pueden comer los huevos así.

Y esto fue lo que descubrí:

De acuerdo al portal de BACHOCO, las pequeñas manchas de sangre que de vez en cuando aparecen en los huevos, suelen ser rupturas de vasos sanguíneos cuando se encuentra en formación o por algún accidente en las paredes del oviducto de la gallina.

En muchas ocasiones estas manchas no son percibidas por los sistemas que usan para escanear al producto, pero la realidad es que no debemos de preocuparnos, ya que no afecta el sabor de los huevos.

De hecho, tampoco nuestra salud corre peligro por consumir un huevo con estas manchitas.

Lo que se recomienda es retirar la mancha con mucho cuidado usando la punta de un cuchillo, ¡y listo!

Así que la próxima vez no deberás preocuparte si encuentras algunas de estas manchitas.

Espero esta información te sea útil y de gran ayuda.