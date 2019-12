Ciudad de México.- A sus seis años, Jaimito, se quiere morir, pues no quiere ir a la escuela donde es víctima de maltrato tanto físico como psicológico por parte de su profesor de primer grado en la escuela Venustiano Carranza en San Luis Huexotla en Texcoco.





“Me dice que yo soy un niño problema y yo me quiero morir, ya le dije a mi mamá, yo estaba diciéndole que quiero morirme, porque soy un problema…”, señala el menor a quien se le ha cambiado el nombre para guardar su identidad.





Su mamá señaló que el niño desde principios de noviembre empezó a tener un comportamiento extraño y se quejaba de que el maestro identificado como Efrén Torres, lo maltrataba, pero inicialmente no le creyó porque el profesor aseguraba que el niño era travieso y que era un menor problemático.





“Mi hijo empezó a sufrir maltratos a partir del 4 de noviembre en donde el me refería que le pasaban cosas como que le jalaban las orejas, que le gritaban, que lo jalaban del brazo, yo no le creía a él, le hice caso al maestro, pero se fueron suscitando más hechos, más agresiones”





“El maestro me jala las orejas y me saca del salón, me paga en las piernas con el cinturón, no me deja sentar, unas veces me hace cosas malas, jalarme el cabello, me saca jalando el cabello unas veces”, explicó Jaimito.





Después de platicar con algunos padres de familia se percataron que Jaimito no era el único, otros niños de tercer grado también son víctimas de maltrato.





“Se trata de la profesora Monserrat Linares, mi molestia es con ella, trata mal a mi hijo y otros compañeros, pero las mamás se quedan calladas, incluso mi niño me ha comentado que les grita muy feo, ella dice ¡no me molesten! y está bien metida en el teléfono, se va a tomar cafecito al patio”, añadió la madre de familia de niño maltratado.





Mencionaron que han acudido con la directora, pero al igual que el supervisor solo les han pedido presenten escritos de lo que hacen los profesores, les habían dicho que serían separados, pero no ha sucedido nada.





“Acudimos con la directora Rosa Martínez Tenorio el 14 de noviembre, ella solo dice que le iba a dar seguimiento”, agregó.





Mientras los menores que ya quieren ir a clases.





“No quiero ir a la escuela, el maestro me pega bien feo, me deja marcadas las orejas” detalló Jaimito.





Grupo Imagen, trató de entrevistar a la directora y profesores y aunque los padres de familia aseguraban que se encontraban en el lugar, se nos informó que los tres habían salido hacia Toluca.

Ahora corresponderá a las autoridades educativas investigar las denuncias presentadas por los padres de familia.