¿Quién fotografió el cadáver de Marilyn Monroe en la morgue?

Ciudad de México.- Hace unas semanas te hablamos sobre Marilyn Monroe y las teorías sobre su muerte ¿fue suicidio o asesinato?

A más de medio siglo de su fallecimiento, el misterio sigue rodeando su nombre.

Recientemente se dio a conocer que un nuevo documental que se transmitirá en Fox revelará detalles sobre el fotógrafo que retrató su cuerpo en la morgue.

Devik Wiener afirma que su padre, Leigh Wiener, logró fotografiar a la legendaria actriz gracias a que sobornó con alcohol al personal de la morgue para que le dejaran entrar hasta la cámara donde yacía su cuerpo.

"No fue la primera vez que utilizó un par de botellas de whisky para entrar en un área de acceso restringido", relató Devik en la serie documental 'Scandalous: The Death of Marilyn Monroe' ('escandaloso: la muerte de Marilyn Monroe').

De acuerdo con Devik, Leigh logró tomar cinco rollos fotográficos, de los cuales tres fueron enviados a la revista Life y mostrados al público. Entre esas imágenes se cuenta una foto que dio la vuelta al mundo, en la que aparece una etiqueta en el pie sin vida de Monroe.

Las fotografías restantes, no obstante, eran mucho más explícitas.

"Los últimos dos rollos, que contenían imágenes más allá de la etiqueta del dedo del pie, se los llevó de regreso a su propio estudio, y afirma haberlos procesado, examinado y luego puesto rápidamente en una caja de seguridad", asegura Devik.

Leigh, que falleció en 1993, se llevó a la tumba el secreto de sus fotos de Monroe, que fue encontrada muerta en su cama el 4 de agosto de 1962 en circunstancias aún misteriosas.