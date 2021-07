Peleador de UFC es demandado por golpear a su novia

Una joven usó sus redes sociales para denunciar el abuso que ha sufrido por parte de su novio Marco Beltrán, un peleador mexicano profesional de artes marciales mixtas.

Por medio de sus cuenta de Instagram, la chica con nombre de usuario laprincesa_sayajin rompió el silencio en torno a los golpes y violencia que su pareja Marco, actual peleador de la liga profesional Lux Fight League.

"Ya no me voy a quedar callada, quiero que se sepa la persona que en realidad es Marco Beltrán peleador profesional de la liga Lux Fight League. Yo no quería hacer las cosas públicas pero me orilló a tener que hacerlo. Sí, él me hizo esto, él me agredía física y psicológicamente todo el tiempo, yo sé que en las redes sociales todo puede parecer muy perfecto, pero no es así”.

La chica cuenta que, incluso, Marco se burlaba de ella y le decía que si quisiera la podría matar de un solo golpe, que solo le ‘había dado una patadita’ y la había empujado’.

"Marcó en varias ocasiones me pateó, me empujó, me aventó al piso, me jaló el cabello, me ahorcó, me escupió en la cara, me rompió muchas cosas, me pegó. Y él cuando yo le decía ‘¿estás consciente de que me pegaste?’, me decía ‘no, no te pegué porque si yo te pegara ya estarías muerta de un golpe’. Decía: ‘enséñame las marcas, si no hay marcas no te pegué’. Me decía: ‘solo te di una patadita, tú te hiciste ese moretón sola porque yo solo te empujé y tú te aventaste un clavadote por exagerada, no te ahorque, te hice para atrás agarrándote del cuello’”

Asimismo, cuenta que la insultaba y llamaba ‘puta’ por cualquier motivo, como voltear a ver a alguien en la calle, contestarle a las personas, porque sus amigos le llaman, por ir fiestas y por ir sola a hacer ejercicio.

"Él ya tiene una denuncia de mi parte porque temo por mi vida, temo porque algo me pueda hacer y quiero que se sepa por si algo me pasa quede en manos de Marco Beltrán. Lástima que todos los problemas que tuvimos fueron por sus inseguridades, por inventarse cosas en su cabeza que no pasaban. Él jura que yo estoy loca . Él hablo con un psicólogo y le dijo que tenía que ir al psiquiatra, que literalmente tiene un trastorno que sufren las personas que se dedican a deportes de contacto físico y que tenía que estar medicado. Obviamente jamás quiso ir”

Finalmente, resaltó que hace su denuncia porque no quiere que le pase a alguien más porque, considera, es una persona muy peligrosa.

"Solo no quiero que esto le pase a alguien más, obviamente el tendrá su versión de que yo soy la loca, que le rompí cosas, que lo lastimé. Es una persona peligrosa siendo peleador profesional de MMA”

Luego de la denuncia en redes, Marco Beltrán puso en privada su cuenta de Instagram: beltran_ufc

¿Quién es Marco Beltrán?

Marco Beltrán lleva de apodo Psycho. Creció en Morelia, Michoacán, donde desde muy joven comenzó su camino para ser peleador profesional. Su debut profesional se dio en el 2007.

Inició en el boxeo y posteriormente se pasó a las artes marciales mixtas, donde su buena racha lo llevó a estar en la UFC, la máxima liga a nivel mundial, aunque duró poco tiempo.

Actualmente, forma parte de la Lux Fight Leage, liga mexicana. Además, ha participado en programas como Exatlón México.