Paty Navidad cree que Trump es el mejor para detener la destrucción del mundo

Ciudad de México.- Una vez más, Paty Navidad ha levantado polémica en redes sociales. Ahora fue por unos comentarios que hizo a favor de Donald Trump.

La actriz, de 47 años, ha sido muy criticada por sus comentarios sobre las vacunas contra el Covid-19 y la red 5G, las cuales asegura que son para un ‘nuevo orden mundial’ y que así los grandes empresarios como Bill Gates y presidentes de distintas naciones tengan un mayor control sobre la población.

En esta ocasión, Navidad mostró su apoyo al presidente estadunidense Donald Trump –quien buscará la reelección este año- y aseguró que es la mejor opción para evitar la destrucción del mundo y la humanidad.

"Guste o no, estemos de acuerdo o no, Trump es la mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, reconstruir Latinoamérica y hacer América Grande. Republicanos pro-vida y familia. Demócratas pro muerte y pedofilia. P.d. No se enojen, mejor investiguen”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, se lanzó en contra de China, la ONU y la OMS.

"Solo el que está a favor del socialismo, de las ideologías comunistoides marxistas y dictaduras tecnócratas-digitales, como el modelo chino, puede defender la agenda globalista-demócrata 2030 de ONU y OMS, estos dieron golpe de estado mundial con su PLANdemia y ustedes aplauden”, afirmó.