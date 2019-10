Novia pide a invitados que de regalo de bodas paguen su deuda millonaria

Ciudad de México.- Las raras peticiones de algunas novias para sus bodas no dejan de sorprendernos. Y para ejemplo, este caso.

En Estados Unidos es muy común que los universitarios pidan préstamos para pagar sus estudios y en la desesperación muchos lo hacen bajo condiciones tan estrictas que resultan imposibles de pagar.

Así que probablemente la futura esposa de la que te vamos a contar sea una de las tantas endeudadas del país, pues considera pedir a sus invitados que, en lugar de llevar regalos, le ayuden a pagar su deuda universitaria.

En Reddit la novia contó sus planes y no recibió las respuestas que esperaba…





"Me preguntaba si hay alguien con experiencia en impuestos aquí. Tengo una gran deuda de estudiantes y estoy planeando casarme pronto. En lugar de un típico registro de bodas pidiendo un montón de productos al azar estaba pensando en hacer un enlace a mi cuenta o algo por el estilo, donde los invitados puedan hacer una contribución para pagar los préstamos”.





Según contó, su deuda asciende a los 60 mil dólares, es decir, un millón ciento cuarenta mil pesos mexicanos. Una cantidad difícil de pagar, mucho más considerando que piensa pagarlo tan solo con donativos.









"Si recibimos más de $60 mil dólares (parece un número seguro para pasar el impuesto sobre donaciones) ¿son tributables estas condiciones?”.





Los usuarios le respondieron que esa petición era muy mala idea.

“Oh por dios, por favor no hagas esto. No hay nada cortés en pedirles a sus invitados donaciones para su casa/ luna de miel/ deuda estudiantil. En cambio, no hagas ningún registro y recibirás dinero. Creo que podrías estar esperando demasiados regalos. No conozco a tus invitados o cuántas personas asisten, pero esperar $60K en regalos es una cantidad enorme. Realmente baja tus expectativas”.

“Yo espero unos $1000 para poder comprar muebles nuevos o irme de vacaciones, a menos de que sea como la sociedad súper alta de Gossip Girl, 60 mil dólareses una expectativa escandalosa”.

“Discrepo, en muchos círculos, pedir ‘fondos de miel’ se está volviendo completamente estándar, no grosero”.

A lo que alguien más respondió:

“Tal vez en algunos círculos está bien, pero en la mayoría es bastante grosero”.