Novia pide a dama de honor abortar antes de la boda

Una mujer contó en un grupo de Facebook que su ahora ex mejor amigasugirió que abortara antes de la boda para que le ajustara bien el vestido de Dama de Honor.





Esta es la historia retomada por The Sun:





Aproximadamente un año antes de la boda, descubrí que estaba embarazada. Siempre me decían que no podía tener hijos, y obviamente, mi hija no estaba planeada, pero aún así yo deseaba tenerla. Así que le dije a Kate, esperando que se emocionara como yo. Pero no ocurrió”.





Y no tan sólo no se emocionó con la noticia, sino que le reclamó porque ahora tendría que ‘arreglar el vestido’ para que fuera igual que el de todas las damas.

"Ella, inmediatamente, me dijo que iba a estar muy estresada pensando que mi vestido de dama de honor fuera ajustado por mi cuenta, pues tendría que hacerlo después de que todos tuvieran el suyo. Daría a luz en abril, la boda sería en junio”.









Lo peor ocurrió cuando, con el peor argumento del mundo, le sugirió abortar.





"Ella me recordó que era una boda sin niños, y luego, de explicar detalladamente lo difícil que sería para mí, ella me dijo textualmente, ‘entonces, ¿no crees que sería mejor para ti abortar?’





Pero ella, siguió y siguió…





Tuve que leerlo unas cuántas veces. Le pregunté si en serio me sugirió que abortara para que su boda fuera más fácil. A lo que ella me respondió que estaba arruinando mi vida, y luego llamó a su madre para pedirme que me hiciera un aborto".











"Su mamá me envió un mensaje de texto y me felicitó, aunque también me dijo que siempre estaría para apoyarme sin importar lo que escogiera y que la buscara si necesitaba orientación”.





Después de este terrible momento la amistad entre ellas acabó y con justa razón.





"Así que (obviamente) no volví a hablar con ella, recibí una invitación de boda pero no asistí, finalmente los vestidos de damas de honor fueron diseños que fácilmente se habrían ajustado a mi cuerpo posparto”...





¿Qué habrías hecho si tu mejor amiga te hace una petición como esa?