No triunfarás siendo lesbiana: Harvey Weinstein a Cara Delevingne

Ciudad de México— Los casos de agresión por parte de Harvey Weinstein hacia algunas famosas no dejan de salir a la luz.

La última en volver a hablar sobre las agresiones del afamado productor de Hollywood es Cara Delevingne, ex modelo de Victoria’s Secret , que ahora se ha abierto un camino como actriz después de todos los esfuerzos que ha hecho por ejercer esta profesión.

Ahora se encuentra promocionando Carnival Row, una serie fantástica de Amazon Prime Video, que protagoniza junto a Orlando Bloom.

Foto: Instagram @caradelevingne

En una entrevista con el portal Net-a-porter Cara habló sobre las veces que Weinstein la agredió.

"Una de las primeras cosas que Harvey Weinstein me dijo fue: ‘nunca triunfarás en esta industria siendo lesbiana'.Cuando empecé a hacer audiciones para películas él empezó a decir nombres de gente, de mujeres, de las que soy amiga, mujeres famosas, y me preguntaba: '¿Te has acostado con esta?'. Yo solo pensé, es una locura”

Además Cara relató que el productor quiso tocarla en Octubre de 2017 y que trató de obligarla a besar a otra actriz en frente de él. 10:39 PDT

Un año después de que se diera a conocer el movimiento #MeToo, muchas de las víctimas utilizaron Twitter para dar a conocer los motivos por los cuales mantuvieron en secreto las agresiones, bajo el hashtag #WhyIDidntReport (por qué no lo denuncié).

A pesar de ser una de las primeras denunciantes de Weinstein en algún momento Cara dudó en hacer una denuncia pública y aprovecho este momento para decirle a sus seguidores los motivos por lo que se quedó en silencio.