Niño pega letreros para encontrar a su ‘babysaurio'

Un niño pega letreros en Toluca, Estado de México para buscar a su mejor amigo perdido, se trata de un dinosaurio de peluche que responde al nombre de ‘Babysaurio’ y que fue visto por última vez en el parque Bicentenario de dicha entidad.

A través de una publicación en Facebook, una usuaria identificada como Sem García informó que su hijo extravió al dinosaurio verde y “ha sido terrible estar sin él” porque es su peluche favorito y lleva varios años, viajando, comiendo y hasta durmiendo con él.

Detalló que el menor lo habría extraviado entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

"Les pido que, si alguien lo llegó a ver por ahí abandonado en Parque bicentenario de Tollocan el sábado 31 de agosto, los primeros días de septiembre, por el IMSS viejito o en algún autobús línea centro colon/colon lo ayude a regresar a casa con este niño que anda por la calle de la tristeza infinita”.

En las imágenes compartidas se observa al menor pegar el letrero en una caseta telefónica, donde se especifica que si alguien se topó con el peluche lo puede entregar al profesor de Tae Kwon Do Salvador Hernández o con las trabajadoras sociales del IMSS.

La publicación que ha sido compartida más de 33 mil veces ha generado simpatía entre los usuarios de la red social, Facebook.

"Por favor no me digan que le enseñemos a dejar ir, este post es sólo por si alguien sabe algo de él, lo único que queremos es hacer el intento de encontrarlo obvio no nos vamos a aferrar simplemente estamos haciendo el intento de recuperarlo”, finalizó Sem.

Además compartió los correos electrónicos de ella y su esposo para aquellos que tengan información sobre el paradero de ‘babysaurio’.