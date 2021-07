Mujer revela que se le hinchó la cabeza por teñirse el cabello

Una chica de Massachusetts reveló a través de TikTok una situación extraña que le ocurrió luego de teñirse el cabello: su cabeza comenzó a hincharse.

Seraya Ellison, de 19 años, explicó: "Me teñí la mitad de mi cabello de negro el 15 de julio. He estado pintando yo misma mi cabello durante 13 años, así que estoy acostumbrado a que mi cara y orejas se irriten un poco al usar tintes más baratos. No le presté mucha atención, asumiendo que el tinte se me pegó en la piel y tardaría unas horas en curarse, como solía hacer en el pasado. A la mañana siguiente, me desperté con mi novio gritando y preguntándome qué le había pasado a mi cara. Me miré en el espejo y vi que el lado derecho de mi frente estaba hinchado", dijo a BuzzFeed.

Además de la hinchazón, Seraya tenía sensibilidad en el cuero cabelludo, quemaduras y entumecimiento en la cara. Un dermatólogo le recetó suero para las quemaduras de su cuero cabelludo, así que ella y su madre decidieron a otro centro médico, para tratar la hinchazón.

"Me dieron pastillas de esteroides que tendría que tomar dos veces al día durante cuatro días y también me recomendaron tomar Benadryl y usar bolsas de hielo", dijo la joven.

El diagnóstico oficial fue que había desarrollado una alergia a la parafenilendiamina, también conocida como PPD, ingrediente que se encuentra principalmente en tonos más oscuros de tinte para el cabello.

Los dolores y la hinchazón fueron bajando, pero tardó, según ella misma documenta en otro video publicado en TikTok. "Lo que me sucedió fue realmente aterrador de experimentar y tengo mucha suerte de que mi reacción no fue tan mala como podría haber sido. Quería compartir este video con TikTok para ayudar a aconsejar a las personas que tengan mucho cuidado con las instrucciones al teñirse el cabello y asegurarse de que los salones realicen pruebas de parche si se ofrece la opción", comenta Seraya.