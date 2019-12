'Mereces estar así': Frida Sofía insulta a mujer con discapacidad

Ciudad de México.- A través de sus historias de Instagram, Libertad Ojeda denunció los insultos que Frida Sofía le hizo llegar.

La publirelacionista denunció que Frida le envío mensajes agresivos e insultantes:

"Ahora si ch*ngas a tu p*ta madre. Tú y todas las ratas que se han aprovechado de mí. ¿Sabes? Te mereces ToDo lo que te ha pasado en esta vida y te mereces estar así de jodida. Nada más te advierto que conmigo no te vuelvas a meter y deja mi nombre muy pero muy lejos de tu pinche hocico."

Las captura de la conversación fueron publicadas por 'El Gordo y la Flaca' y desde entonces han generado un sinfin de comentarios contra la hija de Alejandra Guzmán.

Después de que hace unos días, Frida Sofía se peleara con Chiquis Rivera en los Premios de la Radio, ahora la cantante está envuelta en un nuevo escándalo.

Aunque Frida Sofía no ha dado declaraciones al respecto, Libertad Ojeda ha asegurado que la cantante le cerró la puerta en la cara y "casi me madrea por una discusión demasiado estúpida y me corrió de su casa a las 11 y media de la noche".