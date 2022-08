Meme hizo su vida un infierno: mujer que dijo 'vístima'

Elizabeth Ogaz es una mujer de La Calera, Chile, quien se volvió famosa internacionalmente en 2019 luego que le hicieron una entrevista para saber su opinión sobre el caso de María Inés Facuse y su exesposo Sergio Jadue, a quien acusaron por corrupción en el caso de “FifaGate”.

Es aquí Ogaz lanzó su frase popular “no te hagas la vístima” dirigiéndose a María Inés, aunque en realidad quería decir “víctima”.

A la fecha dicha palabra forma parte de la comunicación cotidiana.

Sin embargo, lo que para muchos es risas, para Elizabeth solo significan ataques en la calle de personas que solo la conocen por el meme.

“Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, expresó, y su esposo agregó: “Tengo que acompañarla, mi señora rompió en llanto en varias ocasiones debido a esta situación”.

Elizabeth comentó que para ella “no es gracioso”, y argumentó que tiene un problema con su dentadura y hace que pronuncie mal muchas palabras. “Me siento mal porque casi no puedo salir a la calle”, agregó.

Pese a lo mal que lo pasó, las cosas también le han resultado un poco favorables, y es que tras su popularidad, la mujer recibió ayuda de una clínica que le ofreció un tratamiento dental sin ningún costo, además de varias donaciones de autoridades locales que buscaron ayudarla económicamente.