Los 5 arrepentimientos más comunes antes de morir

Lo que efectivamente pasa por las mentes y los corazones de las personas en los últimos momentos de su vida es, en realidad, un misterio.

Por lo que sabemos o pensamos, muchas de ellas buscan el perdón o tratar de recuperar algo del tiempo que consideran perdido. Pero hay 5 arrepentimientos comunes antes de morir, según la experiencia de la motivadora Bronnie Ware, quien compartió su experiencia como cuidadora de enfermos terminales a punto de morir.

Ware escribió un libro que se convirtió en bestseller y ha sido traducido a 29 idiomas: The Top Five Regrets of the Dying (Los cinco principales arrepentimientos al morir) y, a decir de la autora, esas experiencias cambiaron su manera de mirar y vivir la vida.

Los cinco arrepentimientos que escuchó con mayor frecuencia entre los enfermos son:

“Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí”. “Ojalá no hubiera trabajado tan duro”. “Ojalá tuviera el valor de expresar mis sentimientos”. “Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos”. “Ojalá me hubiera permitido ser más feliz”.

No te arrepientas y toma cartas en el asunto

“Cada día que pasa es un día menos de tu vida. No tienes que vivir con arrepentimientos. Tampoco tienes que morir con ellos. Sé valiente y da el primer paso, porque la valentía siempre es recompensada”, escribió Ware para aclarar que es mejor hacer algo en vida en lugar de arrepentirse en el último momento.