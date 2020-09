LordPizza da su versión: ‘Un morro de ahí me pegó con la aplanadora’

Ciudad Juárez.- Luego de ser exhibido en redes sociales como #LordPizza por golpear e insultar a trabajadores de Little Caesars debido a que no lo atendieron por no llevar cubrebocas, José Fernando Vallejo Cervantes di su versión de los hechos.

"Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí”, señaló en un video subido a redes sociales y que compartió el usuario @Zebulebe.

“Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mamones –agregó–. Y… pues la neta no me dejé, así de sencillo”.

José Fernando argumentó: “También me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora; guacha –y mostró el puno de su mano–, guacha la cara”.

Sin embargo, en redes también exhibieron la discusión de #LordPizza con usuarios que le manifestaron su postura por lo acontecido en un local de Little Caesars en Chihuahua.

Imagen de discusión de #LordPizza en redes sociales