Lleva comida a su esposo y lo halla 'abrazando' a su amigo

Ciudad de México.- Una esposa se llevó una gran sorpresa al descubrir a su marido en una situación bastante comprometedora que dejó muchas dudas.

Un caso sorprendente se viralizó en las redes sociales, pues una mujer encontró en una dudosa posición, supuestamente en un abrazo de Navidad, a su esposo en la tienda de El Florido en Tijuana.

Por medio de la plataforma de Facebook e Instagram, varias páginas comenzaron a compartir una fotografía de dos hombres trabajadores de la tienda en Tijuana en un acto de infidelidad.

La sorprendente publicación que se hizo viral

De acuerdo con las publicaciones la mujer iba a dejarle comida a su esposo en la tienda de Tijuana, sin embargo al llegar al trabajo de su esposo lo encontró con un compañero de trabajo en una posición comprometedora.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales comentaron la foto, además de que han hecho sus propias suposiciones, entre estas que el esposo le es infiel a la mujer con su amigo.

La página de Facebook llamada Holy Milk y de Instagram EL REY TOCINO compartieron la foto que inundó las redes sociales este día.

En la imagen muestra a dos hombres, vestidos con una especie de bata azul marino, en un almacén. Están abrazados y uno de ellos tiene la cara en el cuello del otro, como si le estuviera dando un beso.

Además, el hombre que aparentemente está dando el beso en el cuello a su compañero, lo tiene agarrado de la cintura.

“Hay gente que prefiere los abrazos por la espalda, no veo lo dramático del asunto”, “Señora, no se haga porfavor! ¡Honestamente, pienso que la vieja se quería comer a su marido! Huacala, y luego va y manosea la carne sin lavarse las manos, después de que habrá tentado!”, “Creo que le estaba dando un infarto y lo abrazó para que no se cayera”, “Que asco. A tu vato le gusta el chile mándalo ala goma valórese y ámese mucho para que no permita ese tipo de burlas por parte de ese vato que esta en closet”, son algunos de los comentarios.

La realidad de la historia sobre la polémica foto

Detrás de la foto de la tienda en Tijuana, supuestamente hay una historia: “una mujer iba a dejarle comida a su esposo. Sin embargo, la mujer encontró a su marido muy comprometido en una posición”.

En tanto, el trabajador de la tienda en Tijuana le dijo a su esposa que solo era un abrazo de Navidad.