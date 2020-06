La historia de Lupe Hernández, la creadora del gel con alcohol

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Historias sobre el mismo tema hay infinitas, pero siempre hubo un pionero. En esta caso, una mujer de origen latino.

El gel antiséptico o desinfectante se ha vuelto un producto sobrevaluado en las últimas semanas, luego de que se recomendara como una medida de prevención al covid 19 o coronavirus. Sin embargo, seguro que al usarlo nunca se te ocurrió saber quién creó el alcohol en gel o ¿sí? Te puede interesar:

En 1996, Lupe Hernández, estudiante de enfermería y de origen latino, al no contar con agua y jabón para lavarse después de atender a sus pacientes desarrolló uno de los productos más importantes en estos momentos: el alcohol en gel.

Luego de pensar que sus colegas no contaban con el tiempo suficiente para asearse después de cada paciente, a la enfermera Hernández se le ocurrió crear una sustancia con alcohol y que fuera fácil de portar por cualquier parte u que eliminara gérmenes y bacterias.

Cabe destacar, que ella lo utilizaba en pocas ocasiones, solo al comienzo y al finalizar su jornada de trabajo. A tan solo dos días después de haberlo inventado, decidió patentarlo y lo llamó alcohol en gel para manos dice un artículo publicado en 2012 por The Guardian.

Sin embargo, de acuerdo con la historiadora Joyce Bedi, quien es parte del Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation, después de indagar sobre la existencia de Lupe Hernandez, no encontró evidencia alguna sobre la supuesta patente del desinfectante de manos en los años 60 en EU.

Por otra parte, existen versiones distintas a esa bella hisroria, pues según un artpiculo de Consumer News and Business Channel, la empresa alemana Hartmann asegura que en 1965 lanzó al mercado el primer desinfectante a base de alcohol para manos en el mundo.

Lo cierto es que gracias al inventor de este producto, hoy, ante la reciente pandemia de Covid-19 podemos agradecerle por el gel antibacterial con alcohol para desinfectar nuestras manos en cualquier lugar.