Justin Bieber pone en su lugar a fan que criticó foto de su esposa sin maquillaje

Por lo general, cuando Justin Bieber da de qué hablar es porque hizo algo negativo. Pero para sorpresa, ahora se portó como cualquier caballero debería.

Durante las últimas semanas en sus redes sociales ha estado muy activo. Primero le ofreció disculpas a Selena Gomez por haber sido una basura con ella, como te lo contamos en esta nota.

El cantante también descubrió, gracias a una aplicación, que es primo de Ryan Gosling y de la cantante (también canadiense) Avril Lavigne, como te lo contamos todo en esta otra nota.

Y ahora puso en su lugar a un fan que criticó a su esposa, la modelo Hailey Baldwin, en una fotografía en la que ella aparece sin maquillaje.

Resulta que el cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su esposa posando sin una gota de maquillaje. Justin parecía completamente asombrado del buen aspecto que Hailey tiene al natural.

‘Sin maquillaje, a quién le importa’, comentó el cantante en la publicación con dos emojis enamorados.

Aunque la mayoría de los fans de Bieber tomaron este gesto como algo muy lindo, hubo un seguidor que se molestó muchísimo con la publicación, a tal grado que invitó al cantante a hacerlo en privado.

No es necesario que hagan esto, si realmente se aman háganlo en privado. Simplemente vivan y disfruten sin tratar de presumir, pretender y obligar a otra persona a forzar la idea de que ESTÁN ENAMORADOS’.

Esto desde luego puso furioso a Bieber, quien inmediatamente respondió.

"Honrar a tu esposa públicamente es realmente una cosa asombrosa y respetuosa de hacer. No solo es tranquilizador para ella, sino que también es una forma de darle a la gente algo que esperar. No estoy forzando a nadie, USTEDES me siguen: Supongo que entonces no debería hacer canciones sobre amar a mi esposa o sobre lo enamorado que estoy, ¿o eso también es forzar mi amor por ella? Esta es mi vida. Deja de seguirme si no te gusta lo que publico’, puntualizó.