Intercambios chidos: Regala una cabra y recibe un gallo

Es época de posadas, y también de intercambios. En una fiesta en Jalisco un chico regaló una cabra y a cambio recibió una gallina.

“¿Y tus amigos se toman muy en serio sus intercambios?”

"Me imagino la emoción a la hora de abrir los regalos jajjajajaja que nervios que sea una vaca jajajaj".

"Ahí si conviene el intercambio para el siguiente año me invitan"

"Yo vivo en el monte literalmente y una compañera mía me quería regalar una gallina, no encontró así que me regaló un suéter y un pollo de plástico XD"

Fueron algunos de los comentarios.

El video hasta el momento cuenta con casi 3 millones de likes.